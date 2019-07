'No banca', in casa pusher 84 mila euro

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - I narcotrafficanti non si fidavano delle banche e conservavano in casa i loro guadagni: in un cassetto in camera da letto avevano stipato 84 mila euro in contanti insieme a un chilo e mezzo di cocaina. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Torino nell'alloggio in cui abitavano un gabonese di 30 anni e una senegalese di 27 anni, entrambi irregolari e già noti alle forze dell'ordine. La coppia è stata arrestata.

Lo stupefacente, sequestrato in uno stabile via Sassari, avrebbe fruttato al dettaglio circa 650mila euro. Gli investigatori sospettano che la somma trovata nell'appartamento fosse destinata a comperare altra droga. La coppia riforniva il mercato dello spaccio in corso Principe Oddone, via Livorno e piazza Baldissera.

L'operazione, coordinata dal dirigente della squadra mobile Marco Martino, si inserisce nella strategia di contrasto al traffico di stupefacenti elaborata dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis.