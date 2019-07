Asti Pride ricorda trans suicida nel '17

(ANSA) - ASTI, 06 LUG - È partito da piazza del Palio il corteo della 1/a edizione del 'Pride' ad Asti. Sono circa 2mila i manifestanti arcobaleno, accompagnati da striscioni e veicoli addobbati. In piazza Roma, con un minuto di silenzio e una cascata di palloncini colorati ricordato il giovane transessuale suicida il 30 aprile 2017 dopo aver subito violenza.

L'Asti Pride, organizzato da Cgil Nuovi Diritti, dall'Associazione Love is Love - Arcigay Asti e dal Comitato Arci, ha il patrocinio del Comune. Partecipano anche altri comitati Pride di alcune altre città del Piemonte.

La manifestazione termina in serata in piazza cattedrale con un concerto.