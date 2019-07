Virando, Una vita libera tra i monti

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - 'Una vita libera tra i monti.

Fotografie di Carlo Virando accademico del Cai" è il titolo della mostra che apre al pubblico il 7 luglio al Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti' di Usseglio (Torino), aperta fino al 22 settembre.

Quest'anno il Museo ha voluto, tra le altre iniziative promosse sul territorio, rendere omaggio alla figura di un grande alpinista, Carlo Virando, con una mostra di sue fotografie, curata da Emanuela Lavezzo e Marino Periotto. Si tratta di 30 stampe ottenute dalla digitalizzazione delle lastre e delle stampe fotografiche provenienti dal fondo Virando, conservato dalla famiglia, e riprodotte in mostra da ABF Atelier per i Beni Fotografici. In particolare sono state selezionate 30 foto realizzate da Virando nelle sue ascensioni, tra il 1908 e il 1935, per la maggior parte nelle Valli di Lanzo e nei suoi rifugi. Uno spaccato sull'alpinismo della prima metà del Novecento.