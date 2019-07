Bracciale Get, addio a cuffie e display

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - E' pronto a essere lanciato sul mercato internazionale Get, il bracciale smart che sfrutta la tecnologia della conduzione ossea e permette, avvicinando un dito all'orecchio, di telefonate ed effettuare pagamenti contactless dal proprio polso. Lo ha messo a punto la startup Deed, nata nel 2016 nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino. La campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter è online ed é partita molto bene: "in pochi giorni - spiega Edoardo Parini, ceo di Deed, che ha ideato il progetto con il fratello gemello Emiliano - è stato raggiunto il primo traguardo e sono stati raccolti, fino a oggi, più di 30.000 dollari con preordini da tutto il mondo". Niente più auricolari, cuffie e display tattili. L'identità dell'utente vieni riconosciuta, come per gli smartphone attraverso il fingerprint sul bracciale, ogni volta che viene indossato. Get ha un design molto curato ed è prodotto interamente in Italia. Costa 190 dollari e consente di tracciare l'attività fisica e il ciclo del sonno.