Lavazza-Pepsico lanciano Iced Cappuccino

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Una bevanda fresca, in lattina, a base di caffè. La novità dell'estate inglese si chiama Iced Cappuccino ed è frutto della partnership tra Lavazza e PepsiCo.

L'annuncio della collaborazione in occasione del torneo di Wimbledon, di cui l'azienda italiana è partner ufficiale. "Siamo orgogliosi di collaborare con PepsiCo per accedere, per la prima volta, nel segmento del caffè Ready to Drink, un settore in rapida crescita", spiega Sergio Cravero, Chief Marketing Officer del Gruppo Lavazza.

Il lancio nel Regno Unito, in lattina premium riciclabile al 100%, è il primo passo di una collaborazione strategica tra le due aziende in Europa. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta con nuovi prodotti e di espandersi in nuovi mercati nell'arco del 2020. "L'attenzione di Lavazza per la qualità - osserva Cravero - e l'esperienza di PepsiCo ci permettono di offrire sempre più modalità di consumo di caffè, in linea con la vocazione internazionale del Gruppo".