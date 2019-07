Concerto a Torino, lunga attesa dei fan

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Sono arrivati da ieri e hanno dormito all'aperto davanti allo Stadio Olimpico 'Grande Torino', affrontando anche i temporali, per accaparrarsi i migliori posti, e oggi hanno continuato a 'presidiare' l'entrata prendendo il sole ai cancelli: sono i fan di Ligabue che questa sera si esibisce sul palco allestito nello stadio per il suo atteso concerto nell'ambito dello 'Start Tour 2019'.

Un grande palco, pensato per fare del concerto del 'Liga' uno show spettacolare, lungo 58 metri, con 2 passerelle, 5 schermi, 53.000 lampadine e 365 metri quadrati di video a led.

I cancelli aprono alle 18 (un'ora prima per gli iscritti al fan club 'Bar Mario'). Gli ingressi sono in tutto 4, due da piazza d'Armi e due da corso Agnelli. Per garantire la sicurezza e per il controllo ai tornelli Live Nation ha messo in pista 270 steward. Sono ancora disponibili alcuni biglietti. In occasione del concerto l'azienda di trasporti Gtt ha potenziato le corse dei bus e dei tram che transitano nella zona.