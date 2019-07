Amazon, 1.000 posti di lavoro entro 2019

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Amazon creerà mille nuovi posti di lavoro in Italia entro la fine dell'anno. Lo annuncia il Gruppo all'indomani dell'apertura del nuovo centro di Torrazza Piemonte (Torino), con la previsione di incrementare i dipendenti a tempo indeterminato da 5.500 a oltre 6.500 nelle oltre 20 sedi operative presenti nel Paese. Il Centro di Sviluppo Amazon di Torino ha "più che raddoppiato il numero dei dipendenti in meno di un anno - spiegano in Amazon - e la crescita della rete di Centri di Distribuzione, Centri di Smistamento e Depositi di Smistamento in tutto il Paese sta ampliando il numero di territori interessati dalle nuove opportunità lavorative che includono sia ruoli manageriali, sia posizioni di ingresso". Le nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone "con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza". Si va dagli ingegneri e dagli sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di marketing, fino a chi è alla ricerca del primo impiego.