Alice Pagani,da Netfix a Cinema Palazzo

(ANSA) - TORINO, 1 LUG - Alice Pagani, amatissima protagonista della serie 'Baby' di Netfix, nella quale interpreta il personaggio di Ludovica, premiata con il Ciak d'oro come migliore attrice esordiente proprio per questa interpretazione e per il film 'Loro' di Paolo Sorrentino, è la madrina della sera inaugurale di 'Cinema a Palazzo', a Palazzo Reale, il 12 luglio. La giovane star sarà sul palco prima della proiezione del film scelto per l'inaugurazione, 'Via col vento' nella versione restaurata curata da Warner per festeggiare gli 80 anni del celebre film.

La rassegna, organizzata da otto anni da Distretto Cinema, gioca quest'anno sulle contaminazioni. "Spesso di parla di Netflix e di queste nuove piattaforme come nemiche delle sale e dei film, noi li abbiamo fatti incontrare", afferma Fulvio Paganin, direttore artistico di 'Cinema a Palazzo'. "Il cinema classico e il nuovo modo di fare e guardare il cinema possono coesistere - dice Pagani - io stesso mi ispiro ai big del passato come Monica Vitti".