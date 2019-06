EndeavorX, scelte 9 startup promettenti

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - TeiaCare, Winelivery, Wood-skin, Wetaxi, Sogni di Cristallo, Snowit, Mulan Group, D-Heart e Busforfun. Sono queste le 9 aziende italiane che - durante il Selection Day che si è svolto nell'ambito della Techstarts Startup week - hanno vinto l'accesso a EndeavorX, il programma di Endeavor Italia per supportare futuri imprenditori "ad alto potenziale", dedicato quest'anno alle startup che operano nell'ambito Lifestyle. Sviluppato in collaborazione con Fondazione Crt ed Ey, con il supporto di B Heroes e Intesa Sanpaolo Innovation Center, EndeavorX prevede un percorso di 6 mesi che include valutazione iniziale del piano di lavoro, mentorship personalizzate, eventi di networking e workshop workshop tenuti da Business Coach e Strategic Advisor Ed Capaldi in Ogr a Torino "Grazie a questo percorso, gli imprenditori avranno la possibilità di migliorare le proprie performance, anche in termini di fatturato", spiega Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor Italia.