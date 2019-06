Attivo Competence Center, presto i bandi

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Diventa operativo il Competence industry manufacturing center di Torino, ospite per ora del Politecnico negli spazi di corso Settembrini. "A settembre partiranno i primi bandi per la formazione e per la ricerca.

Potranno partecipare le aziende e le start up che operano su tutto il territorio nazionale", spiega Enrico Pisino, ad del Competence center. "I budget - precisa - non supereranno i 400 mila euro, per un totale, in tre anni, di 8 milioni (4 da Cim).

In tutto 11 per gli interventi infrastrutturali". Altri 10 sono arrivati, in strutture e professionalità, dai partner: Avio, Fca, Gm, Italdesign, Leonardo, Merlo, Michelin, Prima Industrie, Replay, Siemens, Skf, Thales Alenia e Tim, oltre a Politecnico e Università di Torino.

E' online anche il sito e sono previste iniziative per comunicare le partnership come quella con A&T che tornerà all'Oval a febbraio 2020. "È un'emozione grande perché il Competence center prende davvero forma", commenta Dario Gallina, presidente degli industriali torinesi.