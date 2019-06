Terrazze Martini, in mostra calcio donne

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Martini celebra lo sport 'in rosa' con alcuni scatti esclusivi della prima Coppa del Mondo di calcio femminile. Fino al 26 agosto a Casa Martini di Pessione, alle porte di Torino, sono esposte le immagini di quell'evento di quasi 50 anni che rivoluzionò il modo di concepire la donna nella società moderna.

Gli scatti, che oggi assumono un significato ancora più grande se rapportati ai Campionati Mondiali di calcio femminile che si stanno disputando in Francia, sono contenuti nella mostra 'Terrazze Martini. Uno sguardo sul mondo'. Le Terrazze Martini, da sempre considerate un luogo iconico per il jet set internazionale, hanno infatti più volte ospitato le squadre di calcio femminile.

La mostra è composta da oltre trecento immagini inedite che forniscono al visitatore l'opportunità di guardare il mondo attraverso uno straordinario osservatorio sull'arte, il cinema, la moda, la letteratura, la musica, lo sport, il teatro, la televisione e molto altro ancora.