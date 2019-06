Via bandi Tav Italia, fondi Ue al 55%

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "Giornata storica: autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia. Il cofinanziamento dell'Unione europea sale al 55% per la parte internazionale. Ottenuto il finanziamento al 50% anche per la tratta nazionale da Bussoleno al nodo di Torino". Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine del consiglio d'amministrazione di Telt riunitosi a Parigi alla presenza dello stesso governatore e della coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova.

L'avvio della procedura per il lotto italiano del tunnel di base segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei 57,5 km del tunnel di base.

L'importo stimato complessivo per l'affidamento dei lavori del tunnel di base della Torino-Lione, lato Italia, è di circa un miliardo di euro.

"Domani scriverò al premier Conte, perché l'Ue sollecita una parola chiara dal governo italiano - aggiunge Cirio - sulla volontà di proseguire con l'opera".