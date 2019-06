Nasce a Torino Ogr Tech,laboratorio idee

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Nasce a Torino Ogr Tech, uno spazio di 12.500 metri quadrati nella Manica Sud delle Ogr: 500 postazioni di lavoro 'smart', tavoli sociali, aree insonorizzate, lo start up village. Ibm metterà qui l'Academy per la blockchain, ci saranno il Politecnico di Torino, la Fondazione Isi, aziende come Deltatre e Planet, 50 schermi ledwall e video Wall per la trasmissione in real time delle news di canali Bloomberg o Cnbc oltre a dirette streaming di eventi globali come Web Summit. A tagliare il nastro - nel giorno dell'avvio della Torino Start Up Week - i vertici della Fondazione Crt, che per la rinascita e trasformazione delle ex Officine dei treni in Officine delle idee ha investito 100 milioni di euro, e la sindaca di Torino Chiara Appendino.