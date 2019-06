Torino,laboratorio 3D ricostruisce volti

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Dal virtuale al reale, dal laboratorio alla sala operatoria. Sperimentano nuove metodiche di intervento, per ricostruire il volto dei pazienti nei casi più complessi, chirurghi e ingegneri al lavoro nel nuovo laboratorio in 3D della Città della Salute di Torino. "Un passo avanti nella personalizzazione della chirurgia - spiega Emanuele Zavattero - chirurgo maxillofacciale dell'ospedale Molinette - con lo scopo unico di migliorare i risultati e rendere le procedure più sicure".

Protagonisti dell'innovazione i medici della Chirurgia Maxillofacciale diretta dal professor Guglielo Ramieri e il gruppo di ricerca dei professori del Politecnico di Torino Stefano Tornincasa e Enrico Vezzetti. La pianificazione chirurgica virtuale, integrata con le tecnologie di stampa additiva, hanno consentito di svolgere già oltre trenta interventi di chirurgia ad alta complessità del volto. I successi hanno dato vita ad un accordo quadro per estendere la sperimentazione in ambito chirurgico.