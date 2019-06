Salvini,mons.Nosiglia aiuti gli italiani

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Caro Vescovo, penso che Lei potrà destinare i soldi della Diocesi per aiutare 43 Italiani in difficoltà. Per chi non rispetta la legge i nostri porti sono chiusi". Lo scrive su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, replicando alla disponibilità avanzata dall'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, di farsi carico dei migranti a bordo della Sea Watch.