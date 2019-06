Basket, a Torino playground targato Nba

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - É stato inaugurato questa mattina il nuovo playground per il basket in piazza d'Armi, uno spicchio di Nba di fronte al PalaAlpitour. Alla presenza di Marco Belinelli, unico italiano campione NBA nel 2014 con i San Antonio Spurs, e della sindaca Chiara Appendino, è stato tagliato il nastro della struttura rammodernata grazie all'intervento di Ubi Banca, uno degli sponsor della lega americana di basket, con la collaborazione della Nba, rappresentata da Mark Osikoya, Nba Eme Associate vice president, con il patrocinio della Città di Torino.

Un'intervento che ha riqualificato un'area utilizzata da tanti appassionati di basket: colori arancio e blu per il campo, con la raffigurazione dei logo delle 30 squadra NBA, oltre naturalmente ai nuovi canestri regolamentari. "Un luogo di aggregazione è stato restituito ai torinesi" ha commentato la sindaca, che si è anche cimentata in una gara di tiro con Belinelli.