Thyssen, studenti restaurano murale

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Gli studenti del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università di Torino al lavoro per restaurare il murale dedicato alle vittime del rogo Thyssen. Il cantiere didattico ha preso il via in corso Valdocco dove si trova l'opera di street art che è uno dei 13 casi di studio selezionati dopo circa 130 sopralluoghi a opere di arte urbana della città. Realizzato nel 2008, il murale manifestava problemi di degrado. "L'iniziativa - spiega Dominique Scalarone, docente di Materiali per la Conservazione e il Restauro - si inserisce fra le attività del progetto internazionale CAPuS - Conservation of Art in Public Spaces, che ha il duplice obiettivo di definire linee guida per la stesura di un protocollo conservativo per l'arte pubblica e di realizzare un modulo formativo specifico sulla conservazione dell'arte urbana nei corsi di studio offerti da università e accademie partner di progetto".