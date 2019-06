Politecnico Torino tra migliori atenei

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il Politecnico di Torino si conferma tra i migliori atenei a livello mondiale. Nella classifica internazionale delle università QS World University Rankings, pubblicata oggi da Quacquarelli Symonds (QS), si colloca nel top 25%, posizionandosi 348esimo su 1.620 e guadagnando 39 posizioni rispetto alla precedente edizione.

Reputazione accademica e impatto della ricerca scientifica sono gli elementi di punta dell'Ateneo in cui guadagna ben 100 posizioni. Punto di forza, secondo la classifica, anche la reputazione dell'Ateneo presso gli stakeholder industriali, dove l'ateneo si colloca in 164esima posizione. Per numero di studenti stranieri infine l'Ateneo, pur con margini di miglioramento, si colloca nel top 50% delle università.

"Questo risultato testimonia la nostra buona reputazione in ambito accademico e presso i nostri interlocutori industriali - sottolinea il rettore, Guido Saracco -, a dimostrazione anche della buona qualità dei nostri laureati che trovano facilmente sbocchi occupazionali".