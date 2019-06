Corri al Balon,settima edizione a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - È l'ambiente il tema della settima edizione di 'Corri al Balôn' l'iniziativa nel cuore di Borgo Dora, a Torino, che unisce sport, cultura e sociale, con un occhio ai temi dell'integrazione. L'evento promuove alcune campagne come 'Fridays for Future', 'Porta Palazzo, Porta pace', 'Dico no alla droga, dico sì alla vita' e 'L'Italia sono anch'io' per il diritto alla cittadinanza dei giovani stranieri nati e cresciuti nel nostro Paese.

L'appuntamento è per domenica 23 giugno. In programma una corsa non agonistica per le vie del Balôn. Ogni categoria, dai genitori con passeggino agli adulti, sarà divisa in gruppi con nomi che richiamano la natura, i semi, le radici, i rami, i tronchi, gli alberi. La manifestazione, promossa dall'associazione Amece con Aics, prevede anche animazioni a tema ambientale, workshop artistici e musicali, laboratori interculturali. "Una bellissima iniziativa - dice l'assessore comunale Marco Giusta - in uno spazio in cui lo sport diventa veicolo di incontro e confronto".