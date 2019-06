Carignano Torino diventa prato inglese

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Dal 25 giugno al 21 luglio 2019, la platea del Teatro Carignano di Torino, con i suoi velluti e i suoi ori, si trasforma in un grande prato all'inglese per ospitare due spettacoli del grande repertorio shakespeariano, 'La Bisbetica domata' e 'Otello', che saranno rappresentati a sere alterne. Un'occasione per il pubblico di vivere il teatro da una prospettiva insolita, tra innovazione e tradizione.

Con l'intento di valorizzarne e affermare i giovani talenti, il Teatro Stabile di Torino ha scritturato, per proporre i due titoli, una compagnia di artisti con un'età media di 30 anni, alcuni noti a livello nazionale, altri emergenti. In totale un cast di 11 giovani talenti pieni di entusiasmo.

La regia del 'La Bisbetica domata' è affidata a Elena Gigliotti, in collaborazione con Dario Aita e la messa in scena di Otello a Marco Lorenzi.