Si spaccia per Pirlo e truffa negozianti

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Raggirava i commercianti spacciandosi per Andrea Pirlo, ex calciatore della Juventus.

L'uomo, un 48enne di Valenza (Alessandria), è stato smascherato dalla polizia e denunciato per truffa e sostituzione di persona.

Il falso Pirlo, così come raccontato oggi nelle pagine locali del quotidiano La Stampa, telefonava ai negozianti ordinando capi di abbigliamento per migliaia di euro e all'occorrenza chiedendo anche un po' di sconto. La compagna (anche lei denunciata) gli dava manforte spacciandosi come collaboratrice del famoso ex calciatore e ritirando gli articoli.

L'indagine ha preso le mosse dopo una querela presentata da Andrea Pirlo dopo avere ricevuto una serie di solleciti per acquisti che non aveva mai fatto.