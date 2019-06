A Mauto Torino i 40 anni di Auto&Design

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il Mauto di Torino omaggia i 40 anni di Auto&Design, tra le riviste più seguite al mondo dai designer, con una mostra aperta da oggi al 10 novembre. Il suo titolo è 'Auto&Design-Il progetto raccontato', perché - come spiega la direttrice, Silvia Bariffaldi - "la rivista, fondata da Fulvio Cinti, che ne fu direttore per 35 anni, racconta il progetto, il dietro le quinte della ideazione di un auto, non tanto il prodotto finale".

Sono in mostra 22 auto tra prototipi e auto poi realizzate, provenienti da centri stili sparsi nel mondo e anche da Fca che ne ha messe a disposizione 3, l'Alfa Romeo Proteo del 1991, la Fiat Scia del 1993 e la Lancia Dialogos del 1998.

'Auto&Design è stata ed é una bibbia per i design di tutto il mondo, un testo di formazione e informazione", sottolinea Roberto Giolito, head di Fca Heritage.

Tra i tanti car designer presenti all'inaugurazione, anche Giorgetto Giugiaro, Klaus Busse, capo del Centro Stile Fca e Mike Robinson, ex direttore del Centro Stile Bertone.