Cocaina pura dentro muro casa, arrestato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 17 GIU - I carabinieri di Rivarolo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 66enne, residente a Rivarolo, con precedenti specifici, e denunciato a piede libero la convivente di 26 anni. Durante una perquisizione nella casa dei due, i militari, insieme a due speciali unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano, hanno recuperato 38 grammi di cocaina purissima. Il fiuto dei cani Jecky e Johnny ha permesso di ritrovare la droga nascosta in un'intercapedine del soggiorno, chiusa ermeticamente in un barattolo a ridosso della caldaia. Al 66enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.