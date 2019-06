Sequestro medico per rapina, arrestato

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Un 51enne italiano è stato arrestato per aver sequestrato, due anni fa, un medico nella clinica veterinaria di Piossasco per mettere a segno una rapina.

Gli agenti del commissariato San Paolo lo hanno individuato grazie alle tracce ematiche trovate su un foglio e sulla finestra.

La notte dell'11 agosto 2017, l'uomo si era presentato alla clinica con un cane di peluche, fingendo di avere tra le mani un animale da curare. Aveva spinto il medico contro la vetrata di un sportello e, insieme a due complici ancora da identificare, gli aveva legato i polsi e le caviglie con del nastro adesivo, gli aveva coperto la testa con un panno e l'aveva costretto a sdraiarsi sul pavimento sotto un tavolo. I ladri erano poi fuggiti dopo aver portato via una cassaforte dal muro e 240 euro. Quando il medico non ha più sentito rumori, è riuscito a liberarsi e a chiamare i soccorsi.