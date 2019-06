Metalmeccanici,Fismic in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il sindacato autonomo Fismic è in piazza a Torino: "è la prima manifestazione nazionale in 70 anni di storia", sottolinea il segretario generale, Roberto Di Maulo.

Duemila lavoratori - secondo la Fismic - sono partiti da piazza Castello, davanti alla sede della Regione, e hanno raggiunto in corteo piazza Palazzo di Città. Un'analoga manifestazione è in corso a Melfi per il Sud.

"Avremmo voluto essere con gli altri sindacati a Firenze, Napoli e Milano, ma non hanno voluto e noi abbiamo organizzato due grandi manifestazioni portando in piazza migliaia di lavoratori. Vogliamo che il governo tagli finalmente le tasse sul lavoro, cominci a pensare all'industria in modo più concreto, vari un piano straordinario per l'occupazione giovanile, pensi alla famiglia e che non si distrugga la sanità e lo stato sociale".