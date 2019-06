Torino, al via completamento Parco Dora

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Passi avanti verso il completamento di Parco Dora, l'ex area industriale di Torino che punta a diventare un nuovo polmone verde della città. Hanno preso infatti il via i lavori dell'ultimo dei sei lotti per la sistemazione dell'area, quello che rappresenta l'ultima parte del parco verso corso Principe Oddone, un'area di 40mila metri quadri sui 350mila totali. I lavori dureranno circa un anno e saranno finanziati dalla Città nell'abito del progetto periferie AxTo.

L'intervento su questo lotto prevede la realizzazione di un corridoio verde che unirà le due sponde della Dora, di una pista ciclabile e di una collinetta belvedere alta circa 4 metri, sviluppando così il parco su due livelli. Saranno inoltre realizzati numerosi percorsi interni e in tutto il parco, oltre che lungo l'asse di corso Mortara, verranno piantati 300 nuovi alberi. "Entro un anno - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - i cittadini potranno riavere questo spazio rimasto abbandonato per troppo tempo".