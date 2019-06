Torino al Meeting Città Creative Unesco

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Torino, Città Unesco per il Design dal 2015, ha ottenuto questo riconoscimento grazie alla valorizzazione della storia e della filiera dell'automotive, il design e l'innovazione creativa, l'innovazione tecnologica per la mobilità, e la rigenerazione urbana sostenibile. Da allora, come Città Creativa del Design, Torino ha lavorato e sta lavorando per costruire un sistema territoriale del design".

Lo ha detto l'assessora alla Cultura di Torino, Francesca Leon, oggi al Meeting Internazionale delle Città Creative Unisco a Fabriano (Ancona) inaugurando il Padiglione del Design, uno dei 7 allestiti per l'occasione e a cura della Città di Torino.

Leon ha poi sottolineato come il lavoro di sviluppo del design sia il frutto di una collaborazione virtuosa tra realtà pubbliche e private che ha portato alla costituzione del Tavolo consultivo Torino Design a cui partecipano 47 realtà che operano insieme tutto l'anno e che stanno lavorando alla quarta edizione di Torino Design of the City di ottobre.