I 40 anni dei Corsi Formazione Musicale

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Compiono 40 anni i Corsi di Formazione musicale della Città di Torino e per festeggiare il progetto, nato per portare l'insegnamento della musica al massimo numero di persone, oltre alle attività nella scuola e al Conservatori, sono state promosse molte novità, tra cui la cancellazione dell'età massima, che era 38 anni, e la nomina del nuovo coordinatore, Andrea Maggiora.

"Non c'è più limite per partecipare ai tanti corsi di musica e di canto della Città - ha detto l'assessora alla Cultura, Francesca Leon, presentando la stagione 2019-2020 - perché la musica la si può avvicinare a tutte le età. La Città è orgogliosa di poter continuare ad offrire questa opportunità".

Il costo dei Corsi si aggira sui 270.000 euro, il 60% del quale è coperto dalla Città, il restante dalle quote dei partecipanti e dal sostegno di Intesa SanPaolo. Vi partecipano circa 400 studenti l'anno. I corsi variano dalla musica classica al jazz con attenzione a molti strumenti. I docenti sono selezionati dal Teatro Regio.