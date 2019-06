Fini scuola,studenti agrario in trattore

(ANSA) - CUNEO, 8 GIU - A scuola in trattore nell'ultimo giorno di lezioni. Tradizione rispettata per i diplomandi dell'Istituto Agrario Giolitti-Bellisario di Mondovì, nel Cuneese. A sfilare anche una diciottenne di Camerana.

"I trattori sono delle aziende agricole dei nostri genitori.

E questo è il quarto appuntamento. Oggi termina la scuola e in questo modo vogliamo far saper che il nostro futuro è nella terra", spiegano i giovani, tutti patentati, che si sono dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato di via Cuneo per poi raggiungere in corteo la scuola, tra colpi di clacson e cori di festa.

Da lontano, a controllare che tutto si svolgesse in sicurezza, anche qualche genitore.