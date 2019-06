CreativAfrica 2019 dedicata alla Nigeria

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - E' dedicata alla cultura, all'arte e al cibo della Nigeria, un paese di notevole cultura letteraria, musicale, cinematografica e gastronomica, l'edizione 2019 di CreativAfrica, a Torino dal 9 al 14 giugno.

Promossa dall'associazione Renken, in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Seeyousound, la rassegna si tiene in diverse luoghi della città, dal Campus Einaudi al Bla Blah, dalla Libreria Il Ponte sulla Dora ai Laboratori di via Baltea, al Bunker.

Tra i partecipanti anche Seun Kuti, figlio di Fela, padre dell'afrobeat, fresco di pubblicazione dell'album Black Times - Last Revolutionary e di nomination ai Grammy nella categoria world music. Si esibirà, il 14 giugno al Bunker con il suo gruppo Egypt 80, e il ricercatore Awesome Tapes From Africa, al quale si deve la riscoperta discografica della musica africana in Europa. Per il settore letteratura, Igoni Barrett e Noo Saro Wiwa. Uno spazio è dedicato anche a Nollywood, fiorente industria cinematografica locale.