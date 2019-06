Ad Alta Voce, passeggiate letterarie

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Gian Luca Favetto, Massimo Giletti, Vladimir Luxuria, Piergiorgio Odifreddi e Giuseppe Cederna sono i protagonisti delle passeggiate letterarie ideate da Produzione Fuorivia e Idee al Lavoro nel progetto 'Ad Alta Voce' insieme con Piemonte dal Vivo, per il programma Palchi Reali. Si tratta di 5 appuntamenti, da oggi al 21 luglio, in cui autori e personaggi del mondo culturale prestano la propria voce per la lettura di grandi classici che hanno segnato le loro vita nel corso di passeggiate nelle Residenze Reali. Un modo per unire la camminata fisica col fluire dei pensieri e delle parole che nascono nella letteratura.

"Un piccolo viaggio da fare in gruppo, un modo inedito e profondo per vivere le atmosfere delle residenze sabaude, storicamente teatri della raffinata vita di corte", spiegano i promotori. Apre il cartellone, questa sera alla Basilica di Superga, aperta per l'occasione fino a mezzanotte, Gian Luca Favetto impegnato nella lettura di brani sullo sport dello scrittore Osvaldo Soriano.