Fca gira in positivo, congelata a rialzo

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Fca gira in positivo dopo aver azzerato le perdite in Piazza Affari a seguito del ritiro dell'offerta di nozze a Renault, che continua invece a cedere oltre il 7% a Parigi. Il titolo dell'ex-Lingotto è stato protagonista di uno sprint fino a essere congelato per eccesso di volatilità e riammesso con un rialzo dell'1% a 11,83 euro. In calo Exor (-0,38%) a monte della catena di controllo.