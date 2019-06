European Masters Games, 5100 iscritti

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - A 50 giorni dall'inaugurazione sono già 5100 gli iscritti agli European Masters Games che saranno ospitati da Torino e altri Comuni della Città Metropolitana dal 26 luglio al 4 agosto. Provengono da 78 paesi, di cui il 30%extra Ue, essendo una competizione open. Hanno tra i 25 (età del più giovane, in gara nel nuoto) e i 93 anni e storie umane e sportive l'una diversa dall'altra. Ci sono, infatti, star come la nuotatrice Jane Asher, che nella sua vita ha battuto 100 record Master, e sportivi molto più comuni. Anche la sindaca di Torino, oggi, alla presentazione del programma, ha annunciato la sua partecipazione agli European Masters Games. "Questa rassegna è uno straordinario strumento di marketing territoriale - ha detto Chiara Appendino - un appuntamento di cui essere orgogliosi, anche per gli importanti valori trasmessi dallo sport". Obiettivo degli organizzatori è di arrivare a 7.000 iscritti - le adesioni sono aperte fino al 30 giugno - con una ricaduta stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro.