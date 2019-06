Cirio, il Piemonte va rispettato

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - "La prima cosa che farò appena insediato sarà telefonare al ministro Luigi Di Maio, perché abbiamo una serie di vertenze che sono inaccettabili". Così il vincitore delle regionali piemontesi, Alberto Cirio, a margine di un incontro con i lavoratori del Mercatone Uno di Beinasco, in seguito al fallimento della società Shernon Holding, che ha acquisito i punti vendita del marchio. "Abbiamo questa vertenza della Mercatone - rimarca Cirio - a cui si unisce quella della Pernigotti, a cui si unisce quella dell'Embraco, da cui stiamo uscendo solo in queste settimane".

"Sono situazioni inaccettabili, ma il Piemonte terrà la schiena dritta sulla tutela di questi lavoratori - sottolinea - ma soprattutto nei confronti del Governo, al quale chiediamo risposte concrete, non tanto per noi ma per queste famiglie".

"Il Piemonte - afferma - va rispettato, e vanno rispettati i piemontesi. Ottenerlo sarà la prima delle mie occupazioni".