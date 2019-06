Cent'anni Aurora, viaggio nella storia

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Entrano nel vivo le celebrazioni per i cent'anni di Aurora Penne, azienda leader nella produzione e nella commercializzazione di strumenti di scrittura, pelletteria, orologi e carta attiva sui mercati di oltre 50 paesi. Doppio appuntamento nello stabilimento di Torino, per dipendenti di ieri e oggi, fornitori e clienti e per le autorità.

Oltre a visitare la fabbrica torinese, compresi i reparti galvanica e stampaggio di norma chiusi al pubblico, un percorso olfattivo racconta i momenti salienti della vita attraverso penne ed essenze abbinate. Allestito un vecchio ufficio postale nel quale scrivere una cartolina a celebri personaggi della storia, il Cinema Aurora proietta spezzoni di film in cui si parla di scrittura.

La festa ripercorre i cento anni di storia di un marchio torinese simbolo del made in Italy. In serata nove modelle sfileranno in abiti di carta realizzati da Valentina Crepax abbinati a penne Aurora, una per ogni decade dell'azienda.