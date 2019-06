Leonardo 4 Children, per bimbi bisognosi

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Permette di raccogliere fondi a favore dell'iniziativa benefica Leonardo 4 Children il concerto di mercoledì 5 giugno al Conservatorio di Torino. L'attrice Cristina Odasso legge le Favole di Leonardo Da Vinci accompagnata dalla violinista Anastasiya Petryshak e dai cori di bambini e giovani di Torino diretti dal maestro Giorgio Guiot.

Il concerto è organizzato dalla fondazione 'Carano 4 Children', in collaborazione con MUS-E Italia. I fondi raccolti andranno a bambini orfani e abbandonati, per stimolare la loro creatività con arte e scienza, aiutarli a superare lo stress post-traumativo, acquisire fiducia e avere maggiore gioia di vivere. Sarà anche l'occasione per annunciare i vincitori dei concorsi Leonardo 4 Children per bimbi e teenager.

L'iniziativa ha il patrocinio di Commissione Europea, Parlamento Europeo, Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Unesco Belgio, Biblioteca Ambrosiana, Regione Toscana, Regione Lombardia, Regione Centre Val de Loire.