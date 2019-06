140 artisti a Festival Sul filo circo

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Compie 18 anni e presenta il cartellone internazionale più ricco di sempre il festival 'Sul Filo del Circo' di Grugliasco, alle porte di Torino. Dal 5 al 27 luglio arrivano al Parco Le Serre 140 artisti da tutto il mondo con 24 spettacoli, 15 titoli differenti, 9 prime nazionali. Si tratta di alcuni dei gruppi di circo contemporaneo più innovativi provenienti da Canada, Repubblica Slovacca, Argentina, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Italia, Russia, Giappone, Portogallo, Brasile, Germania e Norvegia.

Apre il festival, la Younak Circus Company, che in una fusione di teatro, circo e folklore, unisce un approccio tradizionale al teatro circo di ultima generazione raccontando la storia settecentesca dell'eroe slovacco Juraj Janosik, un Robin Hood ante litteram che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Fa da anteprima del festival, invece, il 21 giugno, lo spettacolo 'La Galerie' del gruppo Machine de Cirque, originario del Quebec, in Canada, patria del Cirque du Soleil e altre grandi compagnie.