Vercelli: ritocca foto sindaca Pd,deputato Lega nella bufera

(ANSA) - VERCELLI, 3 GIU - A pochi giorni dal ballottaggio per l'elezione del sindaco di Vercelli, è polemica per un fotomontaggio postato su Facebook da Paolo Tiramani, deputato della Lega, che in città sostiene il candidato del centrodestra Andrea Corsaro. Il parlamentare ha pubblicato due immagini della candidata di centrosinistra, la sindaca uscente Maura Forte: truccata e sorridente, la prima, con la scritta "quello che ti vogliono far credere", grigia la seconda, bollata come "la verità".

"Non è questione di estetica - scrive Tiramani nella didascalia -: la sinistra, come le sue bugie, ha le gambe corte". Quanto basta per scatenare le critiche nei confronti del parlamentare. "Vorrei portare la solidarietà mia e di tutto il gruppo per il vile attacco ricevuto da Maura Forte in questi giorni dai suoi avversari al ballottaggio - si legge sulla pagina Facebook del Pd Piemonte -; un attacco sulla persona, che rappresenta con chiarezza l'idea che i leghisti hanno delle donne". "Nessun attacco sessista - si difende Tiramani, interpellato dall'ANSA - Ho solo voluto evidenziare con due foto prese dal web che chi riesce ad alterare la propria immagine riesce anche ad alterare i dati ottenuti in cinque anni di amministrazione della città".(ANSA).