Ciclismo, torna storica Cuneo-Pinerolo

(ANSA) - CUNEO, 2 GIU - Per il centenario della nascita di Fausto Coppi e nel 70/o anniversario dell'epica vittoria del Campionissimo Cuneo-Pinerolo del Giro d'Italia la tappa verrà riproposta con una rievocazione storica sui 245 chilometri del tracciato del 1949. La organizza il 10 giugno, nell'esatto giorno del 70/o anniversario dell'impresa, la Nova Unione Velocipedistica Italiana (Nuvi). Sul tracciato della corsa tutti i 5 colli che videro la leggendaria fuga di Coppi per 190 km: Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro, Sestriere. All'epoca le strade erano tutte sterrate: Coppi forò 5 volte, Bartali 7 (il corridore toscano su quei colli nel '48 aveva vinto il Tour de France, oltre al Giro d'Italia).

"Tutto sarà come all'epoca, - spiegano gli organizzatori - naturalmente meno le strade, ora asfaltate". Partenza da via Roma alle 4 di mattina, il giorno prima ci sarà la "punzonatura" che si faceva all'epoca, correndo su bici Anni '40 con l'abbigliamento di 70 anni fa. Una gara non competitiva con 40 partecipanti.