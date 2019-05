Castello Racconigi, riapre parco

(ANSA) - CUNEO, 31 MAG - Riapre il 1 giugno dopo nove mesi, il grande parco del Castello reale di Racconigi, storica dimora dal 1997 patrimonio dell'Umanità Unesco con le altre residenze sabaude. Era chiuso dall'agosto 2018 per la caduta di alcuni alberi sul muro di cinta, a causa di un violento temporale.

La riapertura era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro Bonisoli dopo polemiche, appelli, interrogazioni parlamentari e persino un flash mob con 700 studenti mascherati che avevano occupato pacificamente la piazza davanti alla residenza.

Il parco, con circa 6 chilometri di viali, sorge a Nord del castello. Il giardino storico nel 2010 è stato nominato il Più bello d'Italia. Domani sarà aperto solo il primo anello, circa 2 km, con la scuderia dei Cavallini, la chiesetta e la dacia russa, l'imbarcadero, la grotta del mago Merlino. Entro luglio verrà aperto l'intero percorso.

Il 2 giugno è in programma la 16esima Straracconigi, marcia non competitiva che da due anni non si svolge nel castello.