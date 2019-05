Salvini, voto Piemonte segnale Sì Tav

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Se la Lega andrà al governo in Piemonte è chiaro che sarà un messaggio per la prosecuzione delle grandi opere. Abbiamo chiesto il voto per il Sì". Lo dichiara Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa a via Bellerio, commentando i risultati del voto.