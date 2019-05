Juve a United, Dybala e Sandro per Pogba

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La Juventus non molla Paul Pogba e per cercare di ottenere il centrocampista francese, tra l'altro suo ex giocatore, avrebbe offerto al Manchester United, titolare del cartellino, Paulo Dybala e Alex Sandro. Lo scrive oggi il Daily Express, nella sua edizione domenicale, aggiungendo che il Real Madrid, tra i club più interessati a Pogba, avrebbe frenato sull'operazione dovendo prima cercare di vendere Gareth Bale. Da qui il blitz di Paratici che avrebbe messo sul piatto due giocatori seguiti dallo United.