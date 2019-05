Fca: Ft, tratta per alleanza con Renault

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Fca è in trattative avanzate per un'ampia collaborazione con Renault. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali un accordo potrebbe tradursi in un ingresso in futuro di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Le trattative sono al momento fra Fca e Renault e non e' chiaro quanto finora Nissan ne sia stata coinvolta.Secondo quanto riportato dal quotidiano della City, le trattative fra Fca e Renault si stanno spingendo oltre una semplice condivisione di tecnologia e stanno procedendo più rapidamente rispetto a quelle di Fca con Psa.