Chiamparino al seggio col figlio Tommaso

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Tra i candidati alla presidenza della Regione Piemonte, il primo a presentarsi questa mattina ai seggi è stato Sergio Chiamparino. Il governatore uscente, in corsa per il secondo mandato col centrosinistra, ha votato a Torino, in via Sant'Ottavio, nei pressi della sua abitazione. Ad accompagnarlo il figlio Tommaso, che vive a Bruxelles ed è tornato a Torino per le elezioni.

Chiamparino, che non ha rilasciato dichiarazioni, ha salutato gli scrutatori informandosi sull'affluenza al voto di queste prime ore.

Ha già votato nella sua Moncalieri (Torino) anche Giorgio Bertola, candidato alla presidenza della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle. A Moncalieri vota anche Valter Boero, il candidato del Popolo della Famiglia, mentre Alberto Cirio, aspirante governatore del centrodestra, si presenterà all'ora di pranzo nel seggio allestito nel Cortile della Maddalena, nel centro storico della sua Alba (Cuneo).