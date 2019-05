Bimbo morto a Novara, martedì i funerali

(ANSA) - NOVARA, 25 MAG - Si terranno martedì in Duomo, alle ore 14, i funerali del piccolo Leonardo Russo, assassinato a 20 mesi nella casa dove viveva con la madre e il suo compagno, arrestati per omicidio volontario pluriaggravato. Il Comune di Novara ha decretato per il giorno delle esequie di lutto cittadino.

Su sollecitazione di un gruppo di mamme e di cittadini, che si sono fatti sentire attraverso i social, l'amministrazione comunale ha anche organizzato per domani sera una fiaccolata. Il corteo partirà alle 21 da piazza Cavour per raggiungere la piazza del Duomo, dove è previsto un momento di raccoglimento.