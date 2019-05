Allegri,ora scelgo posto dove mi diverto

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Abbiamo concluso 5 anni straordinari. Non sarà difficile fare meglio di me perché il prossimo allenatore troverà una squadra vincente, e che vuole ancora vincere". E' un Max Allegri ai saluti quello che parla nel dopopartita di Sampdoria-Juve. "La Juventus può trionfare ancora in campionato - dice ancora il tecnico - e l'anno prossimo potrà andare bene anche in Champions: a noi è andata male per gli infortuni nei momenti decisivi". Quanto al futuro, Allegri non lo vivrà come un'ossessione: "L'ambizione è di tornare a lavorare quando ci sarà l'opportunità, altrimenti starò un anno fermo. Voglio scegliere un posto dove mi diverto - sottolinea - e posso fare risultato".