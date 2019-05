Prof sospesa, presidio a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Alcune centinaia di persone partecipano, nonostante la pioggia, al presidio di solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria di Palermo, organizzato dai sindacati davanti alla prefettura a Torino. Sotto i portici si raccolgono le firme per chiedere il ritiro della sanzione.

"La liberta è un bene prezioso, va difesa da tutti, in tutti i modi, in tutte le piazze e con tutti i governi", afferma Diego Meli, segretario generale Uil Scuola. "Quello che è avvenuto alla professoressa di Palermo lede il diritto, sancito dall'articolo 33 della Costituzione, della libertà di insegnamento, che non si può assolutamente violare" aggiunge Antonino Cardaci dello Snals. "Siamo qui - spiega Maria Grazia Penna, segretaria Cisl Scuola Piemonte - per rappresentare la libertà d'insegnamento e di imparare. Nessuna coercizione e nessuna sanzione". "Siamo qui per difendere i diritti di libertà di insegnamento e di espressione di tutti, allievi, genitori e società civile", dice Luisa Limone della Flc Cgil Scuola.