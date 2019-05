Museo Egizio premio Spina a innovazione

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il Museo Egizio si è aggiudicato il Premio Gianluca Spina per l'Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali. Il riconoscimento, promosso dall'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, è rivolto alle istituzioni culturali italiane che abbiano avviato progetti di innovazione digitale significativi nei processi interni o nell'offerta al pubblico.

La proclamazione al convegno di presentazione dei risultati dell'Osservatorio che ha riunito circa 400 operatori del settore. Una doppia giuria - una di esperti/relatori e l'altra del pubblico in sala - ha selezionato il vincitore. A raccogliere i consensi di entrambe è stato il format della mostra in corso al Museo Egizio, Archeologia Invisibile, proposto con la relazione progettuale dal titolo 'La digitalizzazione della dimensione tangibile e intangibile del patrimonio museale: Archeologia Invisibile'.