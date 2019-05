Cent'anni penne Aurora, c'è francobollo

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sono un'icona del made in Italy da un secolo: si tratta delle penne Aurora, celebrate oggi in un francobollo (valido per la posta ordinaria) emesso per ricordare i cento anni della fondazione dell'azienda produttrice. La vignetta del francobollo riproduce una classica penna stilografica Aurora 88, creata nel 1947, che traccia un segno tricolore e delimita lo slogan "nel cuore e nelle mani degli italiani".

Aurora è nata nel 1919 a Torino, ha un ruolo leader nella produzione e nella commercializzazione di strumenti di scrittura, pelletteria, orologi e carta ed è attiva in oltre 50 Paesi. Guidata dalla famiglia Verona da quattro generazioni, la Aurora resta oggi l'unico marchio autenticamente italiano nel suo settore, con un solo stabilimento a Torino. "Fin dalla sua fondazione - ricorda il presidente Cesare Verona nel bollettino illustrativo dell'emissione - l'azienda ha guidato l'evoluzione degli strumenti di scrittura, creando oggetti esclusivi in perfetto equilibrio tra artigianalità e innovazione".