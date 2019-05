Striscione Pernigotti a traguardo Giro

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 MAG - C'è anche un presidio di lavoratori della Pernigotti all'arrivo dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, lungo la provinciale 35bis dei Giovi, davanti allo stabilimento Novi Elah Dufour. Esposto lo striscione "#salviamolapernigotti1860".

Il 29 maggio tornerà a riunirsi al Mise il tavolo sulla vertenza Pernigotti, l'azienda dolciaria di proprietà turca per il cui stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) si sta tentando la strada della reindustrializzazione. Da fine anno i dipendenti, un centinaio, sono in cassa integrazione. "Abbiamo consegnato alla direzione della corsa un comunicato - spiegano i lavoratori - in cui abbiamo riepilogato tutta la nostra vicenda e la situazione attuale di grande incertezza".

Al presidio è intervenuto il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere. "Mi fa piacere vederli. Anche in un'occasione di festa ricordiamo il loro momento difficile - afferma il primo cittadino -. Siamo, ancora una volta, con tutti loro".